  • Home
  • /
  • Chicken Bacon Ranch Wrap

Chicken Bacon Ranch Wrap

$0

Please select up to 1
Select...
Please select up to 1
Select...
Select...
1
Romaine, Shredded Cheddar Cheese, Tomatoes, Bacon Bits, Crispy Fried Chicken and our House Ranch Dressing. Wrapped in a flour tortilla.